Riddhi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Riddhi hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,39 INR, nach 6,79 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Riddhi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 126,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,35 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 596,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at