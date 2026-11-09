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09.11.2026 06:31:29
Riddhi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Riddhi ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Riddhi die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,32 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 462,8 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 65,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Riddhi 1,34 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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