02.06.2026 06:31:29

Riddhi öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Riddhi veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,89 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,94 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Riddhi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 103,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,38 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 674,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,99 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Riddhi 11,41 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 101,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,55 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 5,13 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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