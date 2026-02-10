|
Riddhi Siddhi Gluco Biols stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Riddhi Siddhi Gluco Biols gab am 07.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,80 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Riddhi Siddhi Gluco Biols ein EPS von -75,760 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 400,8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 9,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
