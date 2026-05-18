RIDE ON EXPRESS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RIDE ON EXPRESS hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 46,62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RIDE ON EXPRESS 18,13 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat RIDE ON EXPRESS mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,68 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 71,48 JPY beziffert, während im Vorjahr 34,15 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 23,83 Milliarden JPY gegenüber 23,39 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at