18.05.2026 06:31:29

RIDE ON EXPRESS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RIDE ON EXPRESS hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 46,62 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RIDE ON EXPRESS 18,13 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat RIDE ON EXPRESS mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,68 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 71,48 JPY beziffert, während im Vorjahr 34,15 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 23,83 Milliarden JPY gegenüber 23,39 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX legt zu -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex bewegt sich aufwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen