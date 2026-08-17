RIDE ON EXPRESS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RIDE ON EXPRESS hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,09 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,67 Prozent auf 5,09 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at