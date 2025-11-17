|
RIDE ON EXPRESS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
RIDE ON EXPRESS veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 6,33 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RIDE ON EXPRESS 6,23 JPY je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RIDE ON EXPRESS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 5,47 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
