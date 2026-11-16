RIDE ON EXPRESS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RIDE ON EXPRESS gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 6,26 JPY gegenüber 6,33 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,52 Prozent zurück. Hier wurden 5,56 Milliarden JPY gegenüber 5,70 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at