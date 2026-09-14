Ridge-i öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ridge-i gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 36,91 JPY gegenüber 1,79 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 915,3 Millionen JPY gegenüber 546,2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 95,93 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Ridge-i 36,00 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,99 Milliarden JPY gegenüber 2,59 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at