Ridge-i: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ridge-i hat am 12.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 33,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 927,9 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 44,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 640,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at