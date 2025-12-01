Ridgeline Minerals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ridgeline Minerals gab am 28.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at