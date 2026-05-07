P1 a Aktie
WKN DE: A3C9W0 / ISIN: US69376K1060
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07.05.2026 12:55:35
Ridgepost Capital, Inc Bottom Line Climbs In Q1
(RTTNews) - Ridgepost Capital, Inc (RPC) announced a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $9.68 million, or $0.08 per share. This compares with $4.69 million, or $0.04 per share, last year.
Excluding items, Ridgepost Capital, Inc reported adjusted earnings of $25.50 million or $0.22 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.9% to $75.02 million from $67.66 million last year.
Ridgepost Capital, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.68 Mln. vs. $4.69 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.04 last year. -Revenue: $75.02 Mln vs. $67.66 Mln last year.
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