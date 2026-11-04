Ridgepost Capital, Inc Bottom Line Rises In Q3

(RTTNews) - Ridgepost Capital, Inc (RPC) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $9.92 million, or $0.09 per share. This compares with $2.15 million, or $0.02 per share, last year.

Excluding items, Ridgepost Capital, Inc reported adjusted earnings of $32.28 million or $0.25 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.1% to $88.92 million from $75.92 million last year.

Ridgepost Capital, Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $9.92 Mln. vs. $2.15 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.02 last year. -Revenue: $88.92 Mln vs. $75.92 Mln last year.