P1 a Aktie
WKN DE: A3C9W0 / ISIN: US69376K1060
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04.11.2026 12:28:12
Ridgepost Capital, Inc Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - Ridgepost Capital, Inc (RPC) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $9.92 million, or $0.09 per share. This compares with $2.15 million, or $0.02 per share, last year.
Excluding items, Ridgepost Capital, Inc reported adjusted earnings of $32.28 million or $0.25 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.1% to $88.92 million from $75.92 million last year.
Ridgepost Capital, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.92 Mln. vs. $2.15 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.02 last year. -Revenue: $88.92 Mln vs. $75.92 Mln last year.
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