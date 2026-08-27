Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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27.08.2026 16:19:00

Riegel vor Instagram: Metas Milliarden-Vergleich erzwingt harte Zugangssperren

Ein historischer US-Gerichtsvergleich verpflichtet Meta zu strikten Social-Media-Sperren für Jugendliche. Die Facebook-Mutter erhöht den Druck auf TikTok & Co.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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