Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
27.08.2026 16:19:00
Riegel vor Instagram: Metas Milliarden-Vergleich erzwingt harte Zugangssperren
Ein historischer US-Gerichtsvergleich verpflichtet Meta zu strikten Social-Media-Sperren für Jugendliche. Die Facebook-Mutter erhöht den Druck auf TikTok & Co.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!