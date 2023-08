Riesen-Andrang auf Festivals und Volksfeste - Datenverkehr hat sich verdoppelt

Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc

Festivalsommer 2023: 100 Prozent Zuwachs im Vergleich zum VorjahrBereits ein Viertel der Datennutzung erfolgt über 5G+Beliebteste Veranstaltung: Parookaville hat bislang den höchsten DatenverbrauchSicher bei einem Notfall: Notrufe haben im Netz immer VorrangEndlich wieder Zuckerwatte essen, Achterbahn fahren und bis in die Morgenstunden tanzen – der Veranstaltungssommer in Deutschland läuft auf Hochtouren. Und die Menschen lieben (wieder) die Events im Freien. Das zeigt eine Netzanalyse von Vodafone. Die Düsseldorfer haben den mobilen Datenverkehr von 30 großen Open-Air-Veranstaltungen ausgewertet und kommen zu einem klaren Ergebnis: Die Besucher und Besucherinnen dieser Events surfen mit ihren Smartphones doppelt so viel wie im Vorjahr. Insgesamt 388 Terabyte an Daten flossen bei den 30 ausgewerteten Volksfesten, Musik-Festivals und Sportveranstaltungen bisher durch die Netze. Knapp ein Viertel des Datenverkehrs erfolgt bereits über die neue Technologie 5G+. Damit der Datenverkehr zügig fließt, baut Vodafone bei über 70 Großveranstaltungen in diesem Jahr Zusatznetze durch mobile Basisstationen auf. Dank dieser Zusatznetze können die Vodafone-Kunden auch bei hoher Netzauslastung in kristallklarer Sprachqualität telefonieren und die eigenen Erlebnisse auf Social Media teilen.388 Terabyte Daten flossen bei den 30 ausgewerteten Volksfesten, Musik-Festivals und Sportveranstaltungen durch das Vodafone-Netz.Neuer Datenrekord: Parookaville, AirBeat One und Rheinkirmes an der SpitzeVideoanruf, Streaming verfolgen und Updates posten: Die Besucher:innen der bislang 30 ausgewerteten Veranstaltungen im Eventsommer 2023 haben im Vodafone-Netz rund 388 Terabyte an Daten verbraucht – ein Zuwachs von rund 102 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit dieser Datenmenge könnte ein einzelner Smartphone-Nutzer 15 Jahre am Stück Netflix schauen. Unangefochtene Nummer 1 der Veranstaltungen ist bislang das Parookaville Festival. Hier streamten, teilten und telefonierten die Besucher und Besucherinnen mit 52 Terabyte ihre Erlebnisse ganz besonders intensiv. Platz zwei geht an das AirBeat One Festival mit 46 Terabyte, gefolgt von der Rheinkirmes in Düsseldorf mit 33 Terabyte. Auf den unterschiedlichen Events wird auch der neue Mobilfunkstandard 5G+ schon fleißig genutzt: Knapp ein Viertel der genutzten Daten liefen über 5G+ (5G Standalone).{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@id":"https:\/\/vf-newsroom.de\/netz\/riesen-andrang-auf-festivals-und-volksfeste-datenverkehr-hat-sich-verdoppelt\/#arve-youtube-ezn5ecwholk64cb45c670fa8274485752","type":"VideoObject","embedURL":"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/eZn5eCWhOlk?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0"}Mobile Basis-Stationen sorgen für stabile Netze auf VeranstaltungenDas hohe Verkehrsaufkommen im Netz ist für die Netzbetreiber immer eine besondere Herausforderung. Vodafone verstärkt daher eigens zu Großveranstaltungen das vorhandene Mobilfunknetz, indem portable Mobilfunk-Stationen per LKW zum Veranstaltungsort gebracht, dort aufgebaut und anschließend wieder abgebaut und abtransportiert werden. Die gesamte Technik einer solchen mobilen Basisstation befindet sich kompakt in einem transportablen Container. Die Antennen, die mit Technologien für GSM (mobile Telefonate), LTE (mobile Telefonate und mobile Datennutzung) und teilweise auch schon 5G+ (für mobile Datennutzung) ausgestattet sind, befinden sich an einem 20 Meter hohen Masten. Das sorgt für die optimale Abdeckung und ein stabiles Netz auf dem gesamten Veranstaltungsgelände.Festival-SaisonZusatz-Netze für 75 Top-Eventszur newsSicher auch im Notfall: Notrufe haben im Netz immer Vorrang Leider kann auch auf Großveranstaltungen mal ein Unfall passieren oder Notfall eintreten. Dann schnelle Hilfe herbeigerufen werden. Denn Notrufe an die ‚112‘ haben im Netz immer Vorrang, diese werden immer bevorzugt behandelt und in Sekundenschnelle an die nächste Rettungsleitstelle weitergeleitet. So trägt Vodafone seinen Teil zu einem stabilen, aber vor allem sicheren Veranstaltungssommer bei.Der Beitrag Riesen-Andrang auf Festivals und Volksfeste – Datenverkehr hat sich verdoppelt erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Vodafone Group plc ">