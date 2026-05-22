Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.05.2026 07:55:00
Riesenrakete Starship: SpaceX hat den nächsten Testflug erneut verschoben
Kurz vor dem geplanten Start der Riesenrakete Starship wurde er erneut gestoppt, jetzt soll es in der Nacht so weit sein – wenn ein Problem behoben wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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