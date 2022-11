"Riesige Menge Arbeit zu tun": EU gibt Twitter Hausaufgaben vor Belastungstest

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Seit der Übernahme durch Elon Musk polarisiert Twitter wie kein anderes Social-Media-Unternehmen. Donald Trump? Darf zurückkommen, ebenso wie viele andere gesperrte Nutzer. Musk argumentiert mit der Meinungsfreiheit - in Europa kommt das aber schlechter an als in den USA.