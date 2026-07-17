Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
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17.07.2026 06:29:55
Rieter: Barmag-Integration auf Kurs Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Rieter AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
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Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rieter AG
|Klosterstrasse 20. Postfach.
|8406 Winterthur
|Schweiz
|Telefon:
|+41 52 208 70 45
|Fax:
|+41 52 208 70 60
|E-Mail:
|investor@rieter.com
|Internet:
|www.rieter.com
|ISIN:
|CH0003671440
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2367276
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2367276 17.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Rieter AG (N)
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|SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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|Rieter: Barmag Integration on Track Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR (EQS Group)
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06:29
|Rieter: Barmag-Integration auf Kurs Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (EQS Group)
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15.07.26
|Freundlicher Handel: So steht der SPI nachmittags (finanzen.at)
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10.07.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
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03.07.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rieter-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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26.06.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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19.06.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)