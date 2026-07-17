Rieter AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Rieter: Barmag-Integration auf Kurs Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



17.07.2026 / 06:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Anbei erhalten Sie unsere neueste Medienmitteilung. Den Halbjahresbericht 2026 sowie die Medien- und Investorenpräsentation finden Sie unter: Medienmappe

Freundliche Grüsse

Relindis Wieser

Head Group Marketing & Communication Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur

T +41 52 208 70 45

relindis.wieser@rieter.com . www.rieter.com

Ende der Adhoc-Mitteilung