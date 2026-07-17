Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|
17.07.2026 06:29:55
Rieter: Barmag Integration on Track Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
|
Rieter AG / Key word(s): Half Year Results
{salutation}}
The Semi-Annual Report 2026 as well as media and investor presentation can be found at: media kit
Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Rieter AG
|Klosterstrasse 20. Postfach.
|8406 Winterthur
|Switzerland
|Phone:
|+41 52 208 70 45
|Fax:
|+41 52 208 70 60
|E-mail:
|investor@rieter.com
|Internet:
|www.rieter.com
|ISIN:
|CH0003671440
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2367276
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2367276 17-Jul-2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rieter AG (N)
|
10:03
|SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06:29
|Rieter: Barmag Integration on Track Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR (EQS Group)
|
06:29
|Rieter: Barmag-Integration auf Kurs Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (EQS Group)
|
15.07.26
|Freundlicher Handel: So steht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
10.07.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
03.07.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rieter-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.06.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
19.06.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)