Rieter AG / Key word(s): Half Year Results

Rieter: Barmag Integration on Track Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR



17-Jul-2026 / 06:29 CET/CEST

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



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Attached please find our latest media release. The Semi-Annual Report 2026 as well as media and investor presentation can be found at: media kit

Kind regards,

Relindis Wieser

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