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Rieter Investor Update 2026 Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR



28-Oct-2026 / 06:30 CET/CEST

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Attached please find our latest media release. The media and investor presentation can be found at: media kit

Kind regards,

Relindis Wieser

Head Group Marketing & Communication Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur

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