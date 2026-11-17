RIFA hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -58,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -176,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,76 Milliarden KRW – ein Plus von 2,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RIFA 11,43 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at