|
10.02.2026 06:31:29
RIFA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
RIFA hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 774,56 KRW gegenüber -351,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.
Im abgelaufenen Quartal hat RIFA 10,80 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,93 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 762,590 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren -225,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 6,53 Prozent auf 46,26 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte RIFA 49,49 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.