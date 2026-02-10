RIFA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RIFA hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 774,56 KRW gegenüber -351,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat RIFA 10,80 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,93 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 762,590 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren -225,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 6,53 Prozent auf 46,26 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte RIFA 49,49 Milliarden KRW umgesetzt.

