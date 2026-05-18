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18.05.2026 06:31:29
RIFA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
RIFA lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
RIFA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 180,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 75,00 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,31 Prozent auf 11,05 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,55 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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