RIFA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

RIFA äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 176,00 KRW gegenüber -184,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat RIFA im vergangenen Quartal 11,43 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RIFA 12,36 Milliarden KRW umsetzen können.

