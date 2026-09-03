Riga Shipyard veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Riga Shipyard hat am 01.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Riga Shipyard noch ein Gewinn pro Aktie von -0,060 EUR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 550,0 Prozent auf 0,5 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at