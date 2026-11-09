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09.11.2026 06:31:29
Riga Sugar: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Riga Sugar hat am 07.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,14 INR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Riga Sugar ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 3,140 INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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