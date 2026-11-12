Rigaku legte Quartalsergebnis vor

Rigaku hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,75 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rigaku in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,13 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,74 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at