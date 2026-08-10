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10.08.2026 06:31:29
Rigaku präsentierte Quartalsergebnisse
Rigaku lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 5,74 JPY. Im letzten Jahr hatte Rigaku einen Gewinn von 8,19 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,63 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 20,14 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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