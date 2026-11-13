Rigaku: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rigaku lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rigaku 0,010 USD je Aktie verdient.

Rigaku hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 127,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at