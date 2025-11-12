Rigaku stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rigaku präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,10 JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Rigaku im vergangenen Quartal 18,74 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rigaku 19,80 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at