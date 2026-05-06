Rigel Pharmaceuticals Aktie

Rigel Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766093 / ISIN: US7665596034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 03:37:41

Rigel Pharmaceuticals Inc. Profit Falls In Q1

(RTTNews) - Rigel Pharmaceuticals Inc. (RIGL) announced earnings for first quarter that Dropped, from last year

The company's earnings totaled $8.65 million, or $0.44 per share. This compares with $11.45 million, or $0.63 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.3% to $58.82 million from $53.33 million last year.

Rigel Pharmaceuticals Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.65 Mln. vs. $11.45 Mln. last year. -EPS: $0.44 vs. $0.63 last year. -Revenue: $58.82 Mln vs. $53.33 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 275 M To $ 290 M

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rigel Pharmaceuticals IncShs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.