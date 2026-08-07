Rigel Pharmaceuticals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rigel Pharmaceuticals hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 3,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Rigel Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at