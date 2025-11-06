Rigel Pharmaceuticals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Rigel Pharmaceuticals präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rigel Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von 0,700 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 69,5 Millionen USD gegenüber 55,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at