06.03.2026 06:31:28

Rigel Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rigel Pharmaceuticals veröffentlichte am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,54 USD gegenüber 0,800 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Rigel Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 69,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rigel Pharmaceuticals 57,6 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 19,48 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 64,15 Prozent auf 294,28 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 179,28 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!

