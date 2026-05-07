Rigel Pharmaceuticals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Rigel Pharmaceuticals präsentierte in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Rigel Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 58,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rigel Pharmaceuticals 53,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at