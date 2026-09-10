Rigetti Computing Aktie

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WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

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11.09.2026 01:52:21

Rigetti Computing CEO Sells 120,000 Shares for $1.9 Million After Signing an Agreement with the U.S. Government

Subodh K. Kulkarni, President and Chief Executive Officer of Rigetti Computing, Inc. (NASDAQ:RGTI), sold 120,000 shares of common stock on September 9, 2026, for approximately $1.9 million, according to the SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($15.68); post-transaction value based on September 09, 2026 market close ($15.24).

Rigetti Computing operates as a full-stack quantum computing enterprise with a market cap of $5 billion, leveraging its proprietary superconducting quantum processor technology and cloud delivery model to address the nascent but rapidly expanding quantum computing market.

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