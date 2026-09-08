Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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08.09.2026 04:16:44
Rigetti Computing CFO Sells 25,000 Shares as the Stock Hovers Near a 52-Week Low
Jeffrey A. Bertelsen, Chief Financial Officer of Rigetti Computing, Inc. (NASDAQ:RGTI), sold 25,000 shares of common stock on September 3, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($15.00); post-transaction value based on September 3, 2026 market close ($15.18).
Rigetti Computing operates as a specialized quantum computing enterprise with a comprehensive technology stack spanning hardware design, quantum processor manufacturing, and cloud service delivery. The company maintains a focused operational footprint with 163 employees based in Berkeley, California, positioning itself at the forefront of quantum computing commercialization.
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06.08.26
|Ausblick: Rigetti Computing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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