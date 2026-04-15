Rigetti Computing Aktie

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WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

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15.04.2026 18:31:12

Rigetti Computing Is Skyrocketing Today -- Is the Quantum Stock a Buy Right Now?

Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) stock is roaring higher in Wednesday's trading. The quantum computing company's share price was up 15.5% as of 12:30 p.m. ET amid the backdrop of a 0.4% gain for the S&P 500 and a 1.2% gain for the Nasdaq Composite. Quantum computing stocks are rallying today thanks to industry-related news from Nvidia, and Rigetti is participating in the valuation surge. After yesterday's market close, Nvidia published a press release announcing that it was launching the first suite of open source quantum artificial intelligence (AI) models with the goal of helping researchers and businesses build quantum processors that can run useful applications. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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