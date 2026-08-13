Rigetti Computing Aktie

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WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

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13.08.2026 18:41:00

Rigetti Computing Is Worth $6 Billion. It Booked $13 Million of Revenue Over the Past Year.

Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) is valued at about $5.9 billion as of this writing. The revenue behind that price: $13.4 million over the past 12 months, alongside a net loss of about $239 million.The gap tells you what buyers of the quantum computing specialist's stock are actually purchasing. It isn't today's business. Even at 30 times sales, a multiple reserved for the fastest-growing software companies, Rigetti's price implies about $200 million of annual revenue -- about 15 times what it booked over the past year.So what has the company committed to, and when?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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