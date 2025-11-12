Rigetti Computing stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rigetti Computing hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Rigetti Computing 2,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at