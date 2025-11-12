Rigetti Computing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Rigetti Computing hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Rigetti Computing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,62 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at