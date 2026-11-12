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12.11.2026 06:31:28
Rigetti Computing stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rigetti Computing gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Rigetti Computing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,620 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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