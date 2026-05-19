Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
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19.05.2026 14:00:00
Rigetti Computing Tripled Its Revenue Last Quarter. Has It Become a Safer Stock to Buy?
Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) is a promising young company that's working to become a big player in the quantum computing market. If it proves to be the real deal, the upside could be mammoth, given the need for faster and more efficient computing due to artificial intelligence. There's seemingly never enough compute power, and Rigetti and other quantum companies look to be part of the solution. It could still be a long way before that becomes a reality, but the good news is Rigetti has been generating some revenue already. And in its most recent quarterly earnings report, its top line tripled, and it posted a profit. Is this a sign the business is becoming a safer growth investment, despite the stock's 25% decline this year?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
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10.05.26
|Ausblick: Rigetti Computing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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05.03.26
|Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
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|Rigetti Computing Inc Registered Shs
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