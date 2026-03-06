Rigetti Computing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Rigetti Computing stellte am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,62 Prozent zurück. Hier wurden 1,9 Millionen USD gegenüber 2,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,700 USD. Im Vorjahr hatten -1,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Rigetti Computing im vergangenen Geschäftsjahr 7,09 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 34,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rigetti Computing 10,79 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at