|
06.03.2026 06:31:28
Rigetti Computing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Rigetti Computing stellte am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,680 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,62 Prozent zurück. Hier wurden 1,9 Millionen USD gegenüber 2,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,700 USD. Im Vorjahr hatten -1,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Rigetti Computing im vergangenen Geschäftsjahr 7,09 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 34,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rigetti Computing 10,79 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.