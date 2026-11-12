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12.11.2026 06:31:28
Rigetti Computing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Rigetti Computing hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -59,99 ARS. Ein Jahr zuvor waren -411,840 ARS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,12 Milliarden ARS. Im Vorjahreszeitraum waren 2,59 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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