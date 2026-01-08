Right On: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Right On hat am 07.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -20,13 JPY. Ein Jahr zuvor waren -17,050 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 35,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,01 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at