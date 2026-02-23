Right On Brands: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Right On Brands hat am 20.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,14 Prozent zurück. Hier wurden 0,4 Millionen USD gegenüber 0,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at