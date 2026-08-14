Right On Brands: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Right On Brands gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite hat Right On Brands im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 96,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Right On Brands 0,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at