Right On gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Right On äußerte sich am 11.01.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2022 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,560 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 6,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 12,02 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 3,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at