Right On: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Right On veröffentlichte am 08.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -5,63 JPY. Ein Jahr zuvor waren -324,700 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Right On mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 37,67 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 12,630 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Right On ein Ergebnis je Aktie von -410,520 JPY vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 27,51 Prozent auf 28,13 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

